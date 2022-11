Der Anlagenbauer Andritz hat erneut gestiegene Kennzahlen präsentiert. Das Unternehmen hat den Umsatz im 3. Quartal 2022 um 24,3 Prozent auf 1.890,8 Mio. Euro gesteigert, nach neun Monaten liegt der Wert in Summe um 14,5 Prozent über dem Vorjahr bei 5.207,8 Mio. Euro. Das EBITA im 3. Quartal 2022 lag mit 152,6 Mio. Euro um knapp 20 Prozent über dem Vorjahresvergleichswert von 127,3 Mio. Euro. Das EBITA in den ersten drei Quartalen 2022 betrug 425,8 Mio. Euro (+16,7 Prozent. Die Rentabilität (EBITA-Marge) war mit 8.2 Prozent höher als im Vorjahresvergleichszeitraum (EBITA-Marge Q1-Q3 2021: 8.0 Prozent). Das Konzernergebnis (nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) im 3. Quartal 2022 erhöhte sich deutlich auf 100,8 Mio. Euro (Q3 2021: 76,2 Mio. Euro). In den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...