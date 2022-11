Die Analysten der Baader Bank bestätigen ihre Kauf-Empfehlung und das Kursziel von 73,0 Euro für Lenzing. Die Anmerkung des Unternehmens, dass der Konsens für 2022 ausreichend nach unten revidiert wurde, könnte den Markt beruhigen, so die Experten. Sie sehen die langfristige Story von Lenzing, trotz des derzeit schwierigen Marktumfelds, intakt. Wenn die Ziele für 2027 erreicht werden, sollte sich die Aktie bis 2027 mindestens vervierfachen, so die Baader-Experten, die ihre langfristig optimistische Einschätzung bestätigen. Die Baader Bank-Analysten stufen RBI mit Sell und Kursziel 11,3 Euro ein. Die RBI habe sehr starke Q3-Zahlen präsentiert, alle mittelfristigen Ziele seien jedoch aufgrund der aktuellen Unsicherheiten in Osteuropa ausgesetzt ...

