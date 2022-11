Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3544/ alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Plan B für Mutige bei S Immo kann sein: Jetzt über die Börse verkaufen oder ins Angebot tendern und nach dem zu erwartenden Absturz ev. wieder kaufen und auf gute Governance von CPI Property hoffen. - im Abspann singe ich Hallelujah, weil ein guter Freund für immer gegangen ist - Erich Obersteiner ist 6. Gast in Season 3 und damit insgesamt der 50. Gast in der Börsepeople-Reihe. Er beschreibt sich als "Experte für Kapitalmärkte mit einem späten Hang zur digitalen Transformation". Am bekanntesten ist Erich für seine Zeit bei der Wiener Börse, von 1999 bis 2005 bildete er zuerst mit Wolfram ...

Den vollständigen Artikel lesen ...