SMA Solar ist heute im Bullenmodus. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent aus. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 51,15 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu SMA Solar erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund ein Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 51,80 EUR. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...