Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Caterpillar zu erkennen. So springt der Kurs um rund vier Prozent nach oben. Damit kostet ein Anteilsschein nun 227,10 USD. Geht es bei Caterpillar jetzt so richtig los?

Kursverlauf von Caterpillar der letzten drei Monate.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund ein Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 229,68 USD. Der Kursverlauf von Caterpillar verspricht also spannend zu werden.

