Nach dem herausragenden Jahr 2021 hatten die Anleger von BioNTech in den vergangenen Monaten wenig zu lachen. Doch das könnte sich jetzt ändern. Denn das Unternehmen arbeitet an einer erfolgreichen Zukunft und wird am Montag die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Läuft es bei den Mainzern ähnlich gut wie beim US-Partner Pfizer, winkt ein echtes Kursfeuerwerk.

Denn US-Partner Pfizer hat gestern seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und konnte dabei durchaus überzeugen. So hat Pfizer vor allem die untere Grenze seiner Wachstumsprognose angehoben und blickt zuversichtlicher in die Zukunft. Zudem explodiert der Quartalsgewinn um rund 40%. Großen Anteil daran trägt der mit BioNTech entwickelte Impfstoff Comirnaty, der für das Gesamtjahr nun 34 Milliarden US-Dollar statt wie bisher avisiert 32 Milliarden einspielen sollte.

