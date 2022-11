Nachdem die BASF-Aktie schon im Oktober zu den großen Gewinnern zählte, könnte der Kurs seinen Aufschwung auch im November fortsetzen. Denn derzeit verdichten sich die Anzeichen, dass China ihre Null-Covid-Strategie etwas lockern wird, was der Nachfrage zusätzlichen Schub verleihen dürfte. Damit bestehen gute Chancen, dass BASF den erfolgreichen Weg aus dem dritten Quartal fortsetzen kann…

In den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal gab BASF einen Umsatz von rund 22 Milliarden Euro zu Protokoll. Ein Plus von rund 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Steigerung ist vor allem in günstigen Wechselkursen und höheren Preisen begründet. Das operative Ergebnis ging zwar von 1,77 Milliarden Euro auf 1,38 Milliarden Euro zurück, lag damit aber immer noch (deutlich) über der Konsensschätzung der Analysten (1,31 Milliarden Euro).

Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...