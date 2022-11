Nachdem Valneva-Aktionäre in den vergangenen Monaten durch ein echtes Tal der Tränen mussten, hat sich die Aktie im Oktober jetzt wieder von ihrer besten Seite gezeigt. Kein Wunder, schließlich haben die Franzosen mit ihren Unternehmensentscheidungen den Weg in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft geebnet. Obendrein gelang es Valneva, große Investoren davon zu überzeugen und so ordentlich frisches Kapital einzusammeln…

Denn nach dem gescheiterten Corona-Impfstoff konzentriert sich Valneva mittlerweile wieder auf andere Impfstoffe der Pipeline beispielsweise gegen das Chikungunyafieber und Borreliose. Um die Forschung voranzutreiben, hat Valneva eine Kapitalerhöhung erfolgreich am Markt platziert. Dabei wollte Valneva zunächst nur für 40 Millionen neue Aktien ausgeben. Doch der US-Biotech-Investor Deep Track Capital zeigte großes Interesse an Valneva, so dass die Kapitalerhöhung von den ursprünglich geplanten ...

