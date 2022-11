Mit deutlichen Zugewinnen beendete Lanxess die abgelaufene Woche. So gewannen die Notierungen im Wochenvergleich rund 3,71 Prozent. Der Titel verabschiedete sich an zwei der fünf Sitzungen mit Kursanstiegen aus dem Handel. Dabei schoss Lanxess am Freitag mit einem Plus von 6,57 Prozent besonders heftig nach oben. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...