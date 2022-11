Zuletzt hatte NEL mit seinen Quartalszahlen die avisierte Umsatzschätzung für das abgelaufene Quartal zwar verfehlt, allerdings verzeichneten die Norweger einen regelrechten Boom bei neuen Aufträgen. Und das honoriert auch die Börse. Denn nach einem kurzzeitigen Rücksetzer klettert die Aktie beinahe unaufhörlich wieder nach oben - auch wegen der gigantischen Perspektive des gesamten Wasserstoffmarktes!

Für das abgelaufene Quartal hatten die Analysten mit einem Umsatzwachstum von rund 15% auf knapp 240 Millionen norwegische Kronen gerechnet. Stattdessen musste NEL ein Minus von knapp 10% hinnehmen. Die Umsätze im dritten Quartal beliefen sich auf gut 180 Millionen Kronen. Schon in den nächsten Quartalen dürfte der Umsatz jedoch kräftig wachsen, denn NEL konnte neue Aufträge im Wert von 775 Millionen norwegische Kronen an Land ziehen. Ein Plus von rund 450%! ...

