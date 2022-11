Aktionäre, die GameStop im Depot haben, dürfte es zuletzt die Laune verhagelt haben. Immerhin wird der Kurs heute 5,89 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. zwei der fünf Sitzungen beendete das Wertpapier im roten Bereich. Mit einem Minus von 6,23 Prozent hat GameStop dabei am Mittwoch den Vogel abgeschossen. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. Derzeit reicht ein Rutsch von rund elf Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...