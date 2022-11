Im Interview mit boersenradio.at sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer zum Ausblick: "Aufgrund der hohen Volatilitäten mussten wir ankündigen, dass die eine oder andere Schwankung eintreten kann. Aber im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass wir uns in üblichen Bandbreiten bewegen."Zur Marktentwicklung: "Mobile Endgeräte und 5G sind nach wie vor boomende und resiliente Märkte, zumindest im Premium-Segment der mobilen Endgeräte. In den unteren Kategorien, in denen wir nicht so stark tätig sind, schaut es anders aus. Alles was Consumer-relevant ist, zeigt einige Schwächen, wohingegen der Server-Bereich und der High Computing Bereich sich weiterhin sehr gut entwickeln. Aufgrund der hohen Energiekosten und der Inflation gehen wir davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...