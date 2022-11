CEO und CFO des Impfstoffunternehmens Valneva, Thomas Lingelbach und Peter Bühler, werden bei der Jefferies London Healthcare Conference präsentieren. Zudem werden die beiden Vorstände an Gesprächen mit institutionellen Investoren teilnehmen. Das Meeting findet von 15. -17. November 2022 in London statt. Darüber hinaus werden die beiden Herren am Dienstag, den 15. November 2022 um 11:30 Uhr GMT an einem Kamingespräch teilnehmen, um die fortgeschrittenen Impfstoffkandidaten des Unternehmens gegen Chikungunya (VLA1553) und Borreliose (VLA15) sowie die kommerziellen Produkte des Unternehmens zu diskutieren.

