BERENBERG SENKT ASSA ABLOY AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 250 (315) SEK BERENBERG STARTET BABCOCK INTERNATIONAL MIT 'BUY' - ZIEL 425 PENCECITIGROUP SENKT ITM POWER AUF 'NEUTRAL' (BUY)CREDIT SUISSE STARTET HERMES MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 1230 EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 670 (825) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 785 (800) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 105 CHF - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT SWATCH AUF 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 180 (360) CHFCREDIT SUISSE STARTET WATCHES OF SWITZERLAND MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 1075 PENCEEXANE BNP NIMMT ENI MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 18 EUR GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 1020 (1004) DKK - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,50 (4,40) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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