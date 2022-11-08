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WKN: PAG911 ISIN: DE000PAG9113 Ticker-Symbol: P911 
Xetra
07.11.22
17:36 Uhr
100,00 Euro
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101,05101,2008:27
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BEIERSDORF
BEIERSDORF AG Chart 1 Jahr
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BEIERSDORF AG96,08-0,41 %
PORSCHE AG100,000,00 %
SODEXO SA90,50+0,09 %
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