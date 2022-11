Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Ebay schon lange nicht mehr erlebt. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund vier Prozent an. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Ebay der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ebay-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund 0,4 Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 42,24 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Bei Ebay dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...