Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit höheren Notierungen geschlossen, der ATX stieg um 0,6% und konnte damit seine jüngsten Zugewinne etwas ausbauen. In den Fokus der Investoren rückten die gestern Mittag angelaufenen US-Zwischenwahlen, aber auch die am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen warfen bereits ihren Schatten voraus. Insbesondere im Hinblick auf die internationale Politik der USA werden die Ergebnisse der Zwischenwahlen mit Spannung erwartet, laut Umfragen drohen der demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden erhebliche Verluste, im Senat dürfte das Rennen aber wesentlich knapper ausfallen als im Repräsentantenhaus. Unternehmensseitig blieb es gestern eher ruhig, die ...

