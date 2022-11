Frauen legen ihr Geld seltener an der Börse an als Männer. Um dem entgegenzuwirken, hat DWS einen ESG-Fonds aufgelegt, der ausschließlich von Frauen gemanagt wird. Ziel des Fonds ist, den Anlagebedürfnissen von Frauen gerecht zu werden.Rar, aber erfolgreich - Frauen an der Börse2019 führte die Union Investment eine Studie zu Unterschieden im Anlageverhalten von Frauen und Männern durch. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass Frauen defensiver und vor allem seltener ihr Geld an der Börse anlegen. Die Gründe vermutet Union Investment in der niedrigeren Bezahlung von Frauen, in Teilzeitjobs und Arbeitspausen, meist bedingt durch Kinderbetreuung. Die geringeren Mittel zum Vermögensaufbau ließen Frauen bei der Geldanlage weniger Risiken eingehen. Das Deutsche Aktieninstitut hat für 2020 Zahlen vorgelegt, laut denen rund 1,6 Millionen Frauen in Deutschland Aktien besitzen. Männer kämen auf einen Anteil von 3,8 Millionen. Daneben hielten rund 3,5 Millionen Frauen zusätzlich Fonds und ETFs im Depot. Bei den Männern seien es 5,9 Millionen.

