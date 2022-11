"Sippenhaft" So oder so ähnlich lässt sich am besten umschreiben, wenn Aktien einer Branche unisono nach unten tendieren, sobald ein Vertreter schwächere Zahlen veröffentlicht hat. Heute war NELs Konkurrent Plug Power dran. Umsätze und Ergebnis sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Auftragslage überzeugen kann. Ein ganz ähnliches Bild also wie beim norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL…

Für das abgelaufene Quartal hatten die Analysten bei NEL mit einem Umsatzwachstum von rund 15% auf knapp 240 Millionen norwegische Kronen gerechnet. Stattdessen musste NEL ein Minus von knapp 10% hinnehmen. Die Umsätze im dritten Quartal beliefen sich auf gut 180 Millionen Kronen. Schon in den nächsten Quartalen dürfte der Umsatz jedoch kräftig wachsen, denn NEL konnte neue Aufträge im Wert von 775 Millionen norwegische Kronen an Land ziehen. ...

