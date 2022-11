Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG / Publikation Halbjahresbericht 2022/23 per 30. September 2022



10.11.2022 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Züblin kann auf ein erfreuliches 1. Halbjahr per 30. September 2022 zurückblicken. Vermietungserfolg, eine weitere Reduktion bei den Verwaltungskosten sowie die Wertzunahme des Portfolios um CHF 1.6 Mio. (+0.7%) trugen zum guten Halbjahresergebnis bei. Daraus resultiert ein Gewinn von CHF 3.4 Mio. (+70.0%) bzw. CHF 1.02 pro Aktie. Trotz dem durch geopolitische Einflüsse und die einsetzende Zinswende herausfordernden Wirtschaftsumfeld ergibt sich dank guter Standort- und Mieterqualität für das Züblin Portfolio eine positive Perspektive für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs 2022/23. Gute Ertragslage - Positives Ergebnis zum Halbjahr Das laufende Geschäftsjahr 2022/23 zeigt in allen relevanten Kennzahlen eine gute Entwicklung. Der Gewinn vor Marktwertveränderung erreichte CHF 2.1 Mio. und lag damit rund 30% über dem Vorjahr (CHF 1.6 Mio.). Ausschlaggebend hierfür waren Vermietungserfolge des Vorjahres, die zu einer Steigerung des Betriebserfolgs aus Vermietung um rund 8% auf CHF 4.1 Mio. führten sowie die Reduktion von Verwaltungskosten um 13% im Zusammenhang mit der Umsetzung personeller Massnahmen im Vorjahr. Die Neubewertung des Liegenschaftsportfolios führte zu einer Marktwertveränderung von CHF 1.3 Mio. (Vorjahr: CHF 0.5 Mio.). Dabei stützte, trotz gestiegenem Zinsumfeld, der anhaltend starke Verkäufermarkt die tiefen Renditeerwartungen der Investoren und somit auch die Aufwertung. Die erwirtschaftete Nettomietertragsrendite liegt mit 3.7% (Vorjahr: 3.8%) weiterhin auf einem attraktiven Niveau. Züblin schliesst das 1. Halbjahr mit einem Gewinn von CHF 3.4 Mio. Dieser liegt um 70% über dem Vorjahr. Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital erhöhte sich von 3.0% im Vorjahr auf 5.0%. Der Konzerngewinn für das 1. Halbjahr entspricht einem Gewinn pro Aktie von CHF 1.02 (Vorjahr CHF 0.61). Zum Portfolio - Erfolgreiche Flächenvermarktung In der Berichtsperiode nahm der Wert des Züblin Portfolios leicht von CHF 225.1 Mio. auf CHF 226.7 Mio. zu (+0.7%). Annualisiert beliefen sich die Mieterträge auf CHF 8.9 Mio. (31.03.2022: CHF 9.1 Mio.). Aufgrund der überwiegend indexierten Mietverträge für Büroflächen ist nicht zu erwarten, dass sich die einsetzende Teuerung auf den Betriebserfolg aus Vermietung per Ende des laufenden Geschäftsjahrs wesentlich auswirken wird. Die gewichtete durchschnittliche Vertragslaufzeit (WALT) des Gesamtportfolios bestehend aus sechs Liegenschaften beträgt 3.1 Jahre. Neuvermietungen und diverse Vertragsverlängerungen mit langjährigen Stammmietern trugen dazu bei, die Mieterqualität im Portfolio weiter zu festigen. So verlängerte im Berner Objekt Morgenstrasse eine seit dem Umbau der Liegenschaft am Standort ansässige Versicherungsagentur den Mietvertrag um weitere sechs Jahre. Vollvermietung wurde im Geschäftshaus Torre in Baden erreicht. Im Objekt Gewerbestrasse 12/12a in Egg zeigte die aktive Vermarktung von kleineren Flächen guten Vermietungserfolg. Zudem wird im Objekt ein zur qualitativen Steigerung des Flächenangebots ausgearbeitetes Projekt ab Anfang 2023 umgesetzt. Auf Basis einer Analyse der CO2 Emissionen des Züblin Portfolios wurden die relevanten Energie-Kennwerte und Verbrauchsdaten ermittelt. In einem nächsten Schritt erfolgt die Festlegung und Formulierung der Züblin Nachhaltigkeitsziele. Im anhaltend schwierigen Marktumfeld konzentriert sich Züblin weiterhin auf selektive Investitionen in Büroliegenschaften an zentralen Lagen, in ihren angestammten Kernmärkten - das heisst, der Fokus liegt primär auf dem Heimmarkt Schweiz. Damit hält Züblin an den bestehenden Anlagekriterien unverändert fest. Ziel bleibt es, dass Liegenschaften nur dann angekauft werden, wenn sie das Portfolio nachhaltig ergänzen und langfristig die Schaffung von Mehrwert gewährleisten. Ausblick Für Züblin stehen die Festlegung von Massnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen sowie die Umsetzung von Projekten zur Steigerung der Attraktivität des Flächenangebots für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs 2022/23 im Fokus. Der vom Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung vertretene disziplinierte Ankaufsprozess soll die Zielsetzung, Wachstum ausschliesslich durch Zukäufe strategiekonformer, nachhaltig zur Schaffung von Mehrwert beitragenden Immobilien zu realisieren, auch weiterhin prägen. Flankierend verfolgt Züblin Möglichkeiten, über Zusammenschlüsse mit kleineren Portfolios Wachstum zu erzielen. * * * * * * * KENNZAHLEN PER 30. SEPTEMBER 2022 1.4.2022

bis

30.6.2022 1.4.2021

bis

30.6.2021 Veränderung

in Prozent Erfolgsrechnung Mietertrag CHF Mio. 4,4 4,2 4,8 Betriebserfolg aus Vermietung CHF Mio. 4,1 3,8 7,9 Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften CHF Mio. 1,3 0,5 > 100 EBITDA CHF Mio. 3,0 2,6 15,4 Gewinn vor Marktwertveränderung CHF Mio. 2,1 1,6 31,3 Gewinn CHF Mio. 3,4 2,0 70,0 Eigenkapitalrendite % 5,0 3,0 2,0 Bilanz 30.06.2022 31.03.2022 Veränderung

in Prozent Anlageliegenschaften CHF Mio. 226,7 225,1 0,7 Eigenkapital CHF Mio. 136,6 136,5 0,1 Eigenkapitalquote % 58,9 59,2 -0,3 Hypotheken CHF Mio. 65,9 66,9 -1,5 Belehnungsrate (LTV) % 29,3 29,7 -0,4 Kennzahlen pro Aktie in CHF Gewinn der Aktionäre CHF 1,02 0,61 67,2 NAV pro Aktie CHF 41,19 41,17 0,0 EPRA NRV pro Aktie CHF 46,52 46,36 0,3 Börsenkurs per Stichtag CHF 23,60 26,80 -11,9 Portfolio Annualisierter Mietertrag CHF Mio. 8,9 9,1 -2,2 EPRA Mietertragsrendite, netto % 3,7 3,8 -0,1 Durchschnittlicher Effektivzinssatz % 1,2 0,8 0,4 Leerstandsquote (monetär) % 9,7 7,9 1,8 Ausführliche Berichterstattung

Halbjahresbericht 2022/23 unter https://www.zueblin.ch/investor-relations/geschaeftsberichte Die Medien/Analysten Telefonkonferenz findet am 10. November 2022 um 09:30 Uhr statt.

Die Präsentation dazu steht auf der Züblin Webseite als Download zur Verfügung. Für weitere Informationen:

Roland Friederich, CEO/CFO

Züblin Immobilien Holding AG, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich

Tel. +41 44 206 29 39

E-Mail: roland.friederich@zueblin.ch

Ende der Insiderinformation