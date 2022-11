Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Palantir-Aktionären zu hören. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund dreizehn Prozent im Plus. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Palantir der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Palantir-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund fünfzehn Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieses Hoch liegt bei 9,06 USD. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Anleger, die bei Palantir eher fallende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...