Mit viel Vorschusslorbeeren startet Amazon in den heutigen Handel. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund zwölf Prozent vorzeigen. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Amazon ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Amazon der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Amazon-Analyse einfach hier klicken.

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Diese Marke liegt bei 85,87 USD. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...