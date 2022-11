Standard Lithium-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund dreizehn Prozent gehandelt. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 4,30 USD. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 4,43 USD. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...