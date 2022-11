Der Lichtkonzern Zumtobel gewährt einen Einblick in die für 7. Dezember avisierten Halbjahreszahlen und hebt den Ausblick an: Das Unternehmen hat demnach im 1. Halbjahr einen Umsatz von 627,8 Mio. Euro erreicht, dieser liegt 10,6 Prozent über dem Vorjahreswert von 567,4 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) beträgt 50,8 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von 8,1 Prozent entspricht (Vorjahr: 35,0 Mio. Euro; EBIT-Marge 6,2 Prozent). Die Gründe hierfür seien - neben einer besseren Verfügbarkeit von Komponenten sowie teilweise höherer Verkaufsvolumen - vor allem höhere erzielte Verkaufspreise sowie positive Effekte aus der Entwicklung der Wechselkurse, wie das Unternehmen mitteilt. Des Weiteren wurde das Periodenergebnis um 46,8 Prozent auf 33,7 Mio. Euro ...

