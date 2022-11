Die Umsatzerlöse der Österreichischen Post lagen in den ersten drei Quartalen 2022 bei 1.815,9 Mio Euro (-1,0 Prozent), im dritten Quartal betrug der Umsatzanstieg 5,7 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Generaldirektor Georg Pölzl. "In allen Divisionen war im 3. Quartal eine positive Umsatzentwicklung zu verzeichnen." Die Ergebniskennzahlen lagen in den ersten drei Quartalen 2022 unter dem Vorjahr und waren laut Unternehmen geprägt vom aktuell herausfordernden Marktumfeld. Das EBITDA reduzierte sich in den ersten drei Quartalen um 3,1 Prozent auf 258,0 Mio. Euro und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging um 13 Prozent auf 125,3 Mio. Euro zurück. Das Periodenerbebnis liegt bei 84,8 Mio. Euro, das ist ein Rückgang von 23,3 Prozent. ...

