Wohl kaum ein Unternehmen hat von der Pandemie so sehr profitiert wie der Fernwartungsspezialist Teamviewer. Doch so schnell der Höhenflug kam, so schnell ging es mit den Kursen auch wieder in den Keller. Nun aber scheint die Wende geschafft. Denn mit den Zahlen für das dritte Quartal konnte Teamviewer Anleger und Analysten gleichermaßen positiv überraschen.

So sind die in Rechnung gestellten Umsätze bei Teamviewer im dritten Quartal um satte 15 Prozent auf fast 145 Millionen Euro explodiert. Natürlich hat Teamviewer dabei vom schwachen Euro profitiert, doch selbst währungsbereinigt liegt das Plus bei immerhin noch beachtlichen 7%. Beeindruckend ist nach wie vor die extreme Marge des Unternehmens. Denn das EBITDA kletterte um sagenhafte 42% auf 60 Millionen Euro, was einer Umsatzrendite von unglaublichen 41% entspricht…

Die Börse honoriert diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...