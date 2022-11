Der amerikanische Spezialversicherer Assurant Inc. (ISIN: US04621X1081, NYSE: AIZ) schüttet am 19. Dezember 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 70 US-Cents aus und erhöht die Dividende damit um 2 Cents oder knapp 3 Prozent. Record day ist der 28. November 2022. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 2,80 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von ...

