Aktienkäufe bei der in Wien gelisteten :be AG: Vorstand Stefan Ruedl hat am 9. November 10.000 Aktien zu je 4,6 Euro erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. (Anm: Ursprünglich meldete das Unternehmen einen Kauf von 1000 Aktien, die Zahl wurde in einer weiteren Veröffentlichung auf 10.000 Stück berichtigt)

