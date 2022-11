NEL-Aktionäre dürften die jüngste Kursentwicklung sehr wohlwollend registriert haben. Schließlich schießen die Kurse seit gestern regelrecht nach oben. Grund dafür dürfte vor allem die abermals gesunkene US-Inflation sein, die allerdings im Oktober immer noch bei beachtlichen 7,7% lag. Schon die Zahlen für das dritte Quartal waren bei NEL nicht soooo schlecht, wie vielerorts zu vernehmen…

Für das abgelaufene Quartal hatten die Analysten bei NEL mit einem Umsatzwachstum von rund 15% auf knapp 240 Millionen norwegische Kronen gerechnet. Stattdessen musste NEL ein Minus von knapp 10% hinnehmen. Die Umsätze im dritten Quartal beliefen sich auf gut 180 Millionen Kronen. Schon in den nächsten Quartalen dürfte der Umsatz jedoch kräftig wachsen, denn NEL konnte neue Aufträge im Wert von 775 Millionen norwegische Kronen an Land ziehen. Ein Plus von ...

