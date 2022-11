Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG

ISIN: DE000A0XYG76



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 11.11.2022

Kursziel: EUR38.00

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 20.04.2021 (previously: Add)

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 36,00 auf EUR 38,00.

Zusammenfassung:

Die Q3-Ergebnisse zeigten einen 220%igen Umsatzsprung auf EUR46,0 Mio. (Q3/21: EUR14,4 Mio.), während sich das EBITDA auf EUR38,3 Mio. mehr als verdreifachte (Q3/21: EUR12,2 Mio.). Die sehr gute Leistung wurde durch einen Anstieg der realisierten Preise, des Volumens und des USDEUR-Wechselkurses um 71%, 60% bzw. 17% erzielt. Trotz eines sequenziellen Rückgangs des Volumens um 12,2 % lag das EBITDA in Q3/22 sehr nahe am Wert von Q2/22 (EUR38,8 Mio.). Wir schätzen, dass dies auf einen stabilen realisierten Ölpreis in Euro und einen Anstieg des realisierten Erdgaspreises in Euro zurückzuführen ist. Am 10. Oktober kündigte die DRAG ein zweites Joint Venture mit Occidental Petroleum an, in dessen Rahmen 15 Bohrungen (5 im Jahr 2023 und 10 im Jahr 2024) durchgeführt und in Betrieb genommen werden sollen. Wir erwarten, dass diese Bohrungen in den 12 Monaten ab Mitte 2024 Einnahmen in Höhe von ca. EUR50 Mio. generieren werden. Die hohen Rohstoffpreise, die robuste Produktion aus den bestehenden Bohrungen und das zweite Joint Venture mit Occidental haben das Management dazu veranlasst, die EBITDA-Prognose für 2022 und 2023 um 4 % auf EUR128 bis EUR133 Mio. bzw. um 10 % auf EUR125 bis EUR140 Mio. gegenüber der vorherigen Prognose von Ende April anzuheben. Die DRAG hat auch eine erste Prognose für 2024 abgegeben, die ein EBITDA von über EUR100 Mio. vorsieht. Wir haben unser Kursziel von EUR36,00 auf EUR38,00 angehoben, um die positiven Auswirkungen des zweiten Joint Ventures mit Occidental und die jüngste Erhöhung der Beteiligung der DRAG an ihrer Tochtergesellschaft Cub Creek von 88,5% auf 98,0 % auf unsere Prognosen zu berücksichtigen. Die Anhebungen unserer Prognosen überwiegen die Aufwärtsanpassung unserer WACC-Schätzung von 10 % auf 11 % aufgrund des Anstiegs der Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe von 1,2% auf 2,2% seit unserer letzten Studie vom 13. Juli. Unsere Bewertung basiert auf der DCF-Methode und wird auch durch EV/EBITDA-Multiplikatoren gestützt, die bis 2024 unter 2x liegen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 36.00 to EUR 38.00.

Abstract:

Q3 results showed a 220% jump in revenue to EUR46.0m (Q3/21: EUR14.4m) while EBITDA more than trebled to EUR38.3m (Q3/21: EUR12.2m). The very strong performance was driven by increases in realised pricing, volume and the USDEUR exchange rate of 71%, 60% and 17% respectively. Despite a 12.2% sequential decline in volume, Q3/22 EBITDA was very close to the Q2/22 figure of EUR38.8m. We estimate that this was a function of a stable realised euro-denominated price for oil and an increase in the realised natural gas price in euro terms. On 10 October DRAG announced a second JV with Occidental Petroleum which will drill and bring into production 15 wells (5 in 2023 and 10 in 2024). We expect these wells to generate revenue of ca. EUR50m during the 12 months from mid-2024. High commodity prices, robust production from existing wells, and the second Occidental JV have prompted management to raise EBITDA guidance for 2022 and 2023 by 4% to EUR128m-EUR133m and 10% to EUR125m-EUR140m respectively compared with previous guidance given at the end of April. DRAG have also given first guidance for 2024 which calls for EBITDA of over EUR100m. We have raised our price target from EUR36.00 to EUR38.00 to reflect the positive impact on our forecasts of the second Occidental JV and the recent increase in DRAG's stake in its Cub Creek subsidiary from 88.5% to 98.0%. The increases to our forecasts outweigh an upward revision to our WACC estimate from 10% to 11% due to the rise in the yield on the 10 year German government bond from 1.2% to 2.2% since our most recent note of 13 July. Our valuation is based on DCF methodology and is also supported by EV/EBITDA multiples which are below 2x out to 2024. We maintain our Buy recommendation.



