Heute im gabb: Um 14:22 liegt der ATX TR mit +0.61 Prozent im Plus bei 6747 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -14.04% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +8.78% auf 0.805 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +2.88% auf 66.05 Euro und Wienerberger mit +2.65% auf 25.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14202 ( -0.10%, Ultimo 2021: 15884, -10.59% ytd). - In den News: Wienerberger, Polytec, Valneva, Addiko, Andritz, Verbund, VIG, Montana, Knaus Tabbert etc.- Raquest, Julia Resch, Monika Traub und ich bin in "Ziemlich gut veranlagt"- Reingehört bei Wienerberger und FACC- Unser Robot sagt: Lenzing, Andritz, Pierer Mobility und weitere Aktien auffällig; Stephan Sielaff führt den 5. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 11.11.: Telekom Austria- Österreich-Depots: ...

