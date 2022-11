Anleger, die Nio im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund acht Prozent aus. Damit kostet ein Anteilsschein nun 11,17 USD. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund achtzehn Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 13,22 USD. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also ...

