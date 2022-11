Nachdem der Mainzer Impfstoff-Platzhirsch BioNTech am Montag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hat, bekommt das Unternehmen heute erneut grünes Licht von der EU. So hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung des an Omikron angepassten Impfstoffes auch für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Trotzdem schmiert der Aktienkurs heute regelrecht ab und das, obwohl die Zahlen für das dritte Quartal eigentlich ganz gut waren…

So vereinnahmte BioNTech im dritten Quartal rund 3,5 Milliarden Euro. Im Vorjahr lagen die Einnahmen noch bei 6,1 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum. Die Marge des Unternehmens ist nach wie vor atemberaubend. Denn von den 3,5 Milliarden Euro Umsatz verblieb am Ende mehr als jeder zweite Euro als Gewinn im Unternehmen (1,8 Milliarden).

Am 20. Oktober markierte die BioNTech-Aktie ein wichtiges Tief knapp unterhalb von 120 ...

