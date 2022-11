So langsam aber sicher findet der einzige deutsche Softwarekonzern von Weltformat wieder in die Erfolgsspur zurück. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Monaten beinahe komplett umgekrempelt wurde, trägt diese Arbeit mittlerweile erste Früchte. Vor allem die Fokussierung auf das Cloud-Geschäft scheint voll aufzugehen. Mit den Zahlen für das dritte Quartal konnten die Walldorfer jedenfalls voll überzeugen…

Anmerkung der Redaktion: Wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Welche Chancen hat SAP an der Börse? Und wie groß ist das Risiko? Worauf müssen Anleger achten? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Mit seinen Zahlen für das dritte Quartal konnte SAP mal wieder Anleger und Analysten überraschen. So ist der Umsatz im Vergleich um rund 15% auf 7,84 Milliarden Euro gewachsen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei 2,1 Milliarden Euro und damit exakt auf dem Vorjahresniveau. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...