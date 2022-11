DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA ruht der Anleihehandel wegen des Feiertages Veterans Day.

AKTIENMÄRKTE (18:20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.868,50 +0,57% -10,00% Stoxx50 3.659,65 -0,47% -4,16% DAX 14.224,86 +0,56% -10,45% FTSE 7.318,04 -0,78% -0,12% CAC 6.594,62 +0,58% -7,81% DJIA 33.526,27 -0,56% -7,74% S&P-500 3.966,33 +0,25% -16,78% Nasdaq-Comp. 11.226,92 +1,01% -28,24% Nasdaq-100 11.701,00 +0,82% -28,30% Nikkei-225 28.263,57 +2,98% -1,83% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 138,62 -182 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,58 86,47 +2,4% +2,11 +26,9% Brent/ICE 95,57 93,67 +2,0% +1,90 +30,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 98,50 113,45 -13,2% -14,95 +66,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.764,60 1.754,95 +0,5% +9,65 -3,6% Silber (Spot) 21,52 21,78 -1,2% -0,25 -7,7% Platin (Spot) 1.030,00 1.040,30 -1,0% -10,30 +6,1% Kupfer-Future 3,87 3,76 +3,0% +0,11 -12,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Aussicht auf eine Lockerung der Pandemiebeschränkungne in China verhilft dem Ölpreis zu einem deutlichen Anstieg.

Der Goldpreis wird derweil weiter gestützt von den am Vortag kräftig gesunkenen Anleiherenditen. Auch der schwache Dollar hilft.

FINANZMARKT USA

Uneineitlich - Die Hoffnung auf einen zukünftig weniger rigorosen Zinserhöhungspfad der US-Notenbank stützt die Stimmung weiter. Dazu gesellen sich gute Nachrichten aus China. Dort sollen die strengen Pandemie-Beschränkungen gelockert werden, worüber schon eine Weile spekuliert wurde. Derweil hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im November deutlich stärker abgeschwächt als erwartet. Während es am Donnerstag mit den Aktienkursen steil aufwärts ging, stürzten am Anleihemarkt mit den nachlassenden Zinserhöhungserwartungen die Renditen ab. Am Freitag ruht der Anleihehandel nun wegen des Feiertags Veterans Day.

Unternehmensnachrichten aus den USA in Gestalt von Quartalszahlen kommen vorwiegend noch aus der zweiten und dritten Reihe. Unter anderen hat das Online-Rechtstechnologieunternehmen Legalzoom.com seinen Umsatzausblick angehoben, worauf der Kurs um 5,3 Prozent nach oben schießt. Die Intel-Aktie erholt sich von anfänglichen Abgaben und legt um 0,1 Prozent zu. JP Morgan hat die Beobachtung mit der Einstufung "Underweight" wieder aufgenommen. Bereits am Vortag hatte der Kurs einen Satz um über 8 Prozent gemacht.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Nach der Rally des Vortages ist es an den europäischen Aktienmärkten am Freitag noch etwas nach oben gegangen. Besonders gefragt waren Technologie-, Rohstoff-, Einzelhandels- und Autotitel, deren Stoxx-Branchenindizes bis zu 2,7 Prozent gewannen. "Die Risikobereitschaft nimmt deutlich zu", so ein Händler. Das lag nach wie vor an den unerwartet niedrigen US-Inflationsdaten vom Donnerstag, die auf globaler Ebene ein Kursfeuerwerk ausgelöst hatten. Am Freitag untermauerte die überraschend schwache US-Verbraucherstimmung Erwartungen, dass künftige Zinserhöhungen der US-Notenbank in kleineren Schritten erfolgen würden als zuletzt. Etwas positiver bewertet wurde auch die Entwicklung in China, dort werden die restriktiven Corona-Maßnahmen etwas gelockert. Die Stoxx-Indizes der Pharmatitel, der Nahrungsmittel- und Getränkeaktien sowie der Telekom-Aktien standen so am Freitag mit Abschlägen zwischen 0,7 und 2,4 Prozent auch auf der Verliererseite. Im DAX stiegen Zalando um weitere 12,4 Prozent, Puma um 8,4 Prozent und Covestro um 5 Prozent. Alle diese Titel notieren besonders weit unter ihren Höchstständen. Auf der anderen Seite gaben Deutsche Telekom 2,8 Prozent ab, Siemens Healthineers 1,6 Prozent und RWE 2 Prozent. Im MDAX erholten sich Delivery Hero um weitere 8,8 Prozent, in Frankreich zogen die Aktien des Handelsunternehmens Casino Guichard um 14,3 Prozent an. Daimler Truck (-0,6%) hatte endgültige Geschäftszahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die zwar überzeugten, aber weitgehend bekannt waren. Das schwächere Wirtschaftsumfeld zeigte sich am Auftragseingang: Dieser sank um 18 Prozent. Als solide wurden die Geschäftszahlen von Jungheinrich (+6,8%) eingestuft. Fraport gewannen 3,4 Prozent. Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich gestiegen. United Internet stiegen um 2,9 Prozent. Der Börsengang der Sparte Ionos hatte wegen des Börsenumfeldes zuletzt auf Eis gelegen, nun soll er wieder angeschoben werden. Positiv wurde die Margenentwicklung bei Zumtobel (+0,4%) gewertet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:32 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0336 +1,3% 1,0237 1,0153 -9,1% EUR/JPY 143,69 -0,6% 144,54 144,02 +9,8% EUR/CHF 0,9760 -0,7% 0,9850 1,0327 -5,9% EUR/GBP 0,8763 +0,5% 0,8725 0,8710 +4,3% USD/JPY 138,98 -1,9% 141,20 141,93 +20,7% GBP/USD 1,1795 +0,9% 1,1732 1,1655 -12,8% USD/CNH (Offshore) 7,0894 -0,9% 7,0883 7,1819 +11,6% Bitcoin BTC/USD 16.844,42 -5,3% 17.369,45 17.633,47 -63,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar, der nach den Inflationsdaten und mit den fallenden Marktzinsen auf Talfahrt gegangen war, wertet weiter ab. Mit der Aussicht darauf, dass sich die chinesische Wirtschaft wieder öffnet und Lieferengpässe schwinden, ist die US-Währung in ihrer Funktion als sicherer Hafen nicht gefragt. Der Dollar-Index fällt um weitere 1,3 Prozent. Der Euro, der vor Bekanntwerden der Inflationsdaten am Donnerstag noch unter der Parität notierte, steigt auf 1,0330 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Hoffnung auf bedächtigere Zinserhöhungen in den USA hat am Freitag auch an den ostasiatischen Aktienmärkten für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Eine weitere Kursrakete zündete die Nachricht, dass China seine Pandemiekontrollen lockert. Klar an der Spitze lag Hongkong mit einem Plus von 7,7 Prozent, nachdem es dort an den Vortagen am stärksten nach unten gegangen war. Technikaktien gehörten in der gesamten Region zu den Favoriten, nachdem die techniklastigen und als besonders zinsempfindlich geltenden Nasdaq-Indizes in den USA um über 7 Prozent nach oben geschossen waren. In Hongkong gewann der entsprechende Subindex rund 10 Prozent, in Seoul schoss der Kurs des Fintech-Unternehmens Kakaopay um das maximale Tageslimit von 30 Prozent nach oben, der Kurs der Mutter Kakao Corp. stieg um 16 und der der Schwestergesellschaft Kakaobank um 20 Prozent. Daneben wiesen in Hongkong Immobilienaktien massive Gewinne auf. Die Branche gilt als hoch verschuldet, so dass die Aussicht auf zukünftig weniger stark steigende Zinsen für neue Zuversicht sorgte, zumal jüngst von Peking auch schon weitere finanzielle Hilfen signalisiert wurden. Außerdem sehen Marktteilnehmer mit der Inflationsentwicklung in den USA nun mehr Spielraum für die chinesische Notenbank, mit einer lockereren Geldpolitik, die lahmende Wirtschaft des Landes zu unterstützen. Country Garden schossen um rund 29 Prozent nach oben, Country Garden Services um fast 18 Prozent, Logan und Longfor um fast 40 bzw. gut 27 Prozent. In Tokio legten Tokyo Electron nach einem 34-prozentigen Anstieg des Nettogewinns im ersten Halbjahr um 8,4 Prozent zu, Fujifilm Holdings machten einen Satz um 10,7 Prozent nach Erhöhung des Umsatz- und Gewinnausblicks. Mazda Motor gewannen 7,6 Prozent, ebenfalls gestützt von einem erhöhten Ausblick. Ebenfalls nach Vorlage von Quartalszahlen gewannen Bridgestone 4,3 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BAYER

hat von dem Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use/CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur eine Zulassungsempfehlung für eine erweiterte Indikation bei seinem Blockbuster Medikament Eylea mit dem Wirkstoff Aflibercept erhalten. Der Konzern plant, eine Verlängerung der Patentlaufzeit für das europäische Patent von Aflibercept um sechs Monate zu beantragen, sobald die Europäische Kommission eine Entscheidung zur Indikationserweiterung von Eylea trifft.

HENKEL

Vorstand Jan-Dirk Auris wird seine Tätigkeit bereits Ende Januar 2023 beenden. Zuvor hatten sich beide Seiten gemeinsam darauf verständigt, den Ende 2023 auslaufenden Vertrag nicht erneut zu verlängern. Er werde in dieser Zeit die Übergabe der Verantwortung an seine Nachfolge begleiten, teilte Henkel mit. Jan-Dirk Auris ist seit rund 35 Jahren bei Henkel und verantwortet seit 2011 im Vorstand den Unternehmensbereich Adhesive Technologies, der mit mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz weltweit führend bei Kleb- und Dichtstoffen sowie Beschichtungen ist.

CANTOURAGE

hat ein erfolgreiches Börsendebüt gefeiert. Die Aktie ging am Freitag an der Frankfurter Börse mit einem Startkurs von 6,50 Euro in den Xetra-Handel. Im Tageshoch erreichte der Kurs 20,50 Euro, zum Handelsschluss stand die Aktie bei 16,30 Euro. Die Notierungsaufnahme im Segment Scale erfolgte ohne vorheriges öffentliches Angebot der Aktien wie bei einem "normalen" IPO. Stattdessen ging eine Privatplatzierung voraus. Dabei soll die Bewertung 100 Millionen Euro betragen haben, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet hat.

AVEVA

hat sich mit Schneider Electric auf ein erhöhtes Barübernahmeangebot für die restlichen Aveva-Aktien geeinigt. Das britische Unternehmen für Maschinenbau und Industriesoftware teilte mit, dass das endgültige Angebot das gesamte Aveva-Aktienkapital auf rund 9,8 Milliarden britische Pfund bewertet, was einem Unternehmenswert von 10,57 Milliarden Pfund entspricht.

FTX

Die in die Krise geratene Kryptowährungs-Plattform FTX meldet in den USA Konkurs an. Zugleich tritt FTX-Gründer Sam Bankman-Fried als Chef der Plattform zurück, wie das Unternehmen am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Die auf einen Liquidtätsmangel zurückgehende Krise bei FTX hatte zuletzt den Kurs mehrerer Kryptowährungen wie dem Bitcoin einbrechen lassen.

