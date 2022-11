Am heutigen Tage kann Netflix massiv zulegen. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund fünf Prozent. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Netflix der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Netflix-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund sechs Prozent. Bei 305,63 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...