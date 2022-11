HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3582/ Monika Traub war während der Schulzeit in der 80ern unter ihrem Mädchennamen Bayer mehrfache Schwimm-Staatsmeisterin und ist nach jahrzehntelanger Pause jetzt in der Masters-Klasse erneut Abräumerin von Medaillen. Wir sprechen über eine komplizierte Olympia-Teilnahme 1984 mit Wegbegleiterinnen wie Sonja Hausladen, tauchen dabei auch tief in den Schwimmsport mit seinen Disziplinen Kraul, Delphin, Brust, Rücken, Lagen sowie den richtigen Techniken dazu ein - Techniken, die sich im Laufe der Zeit auch verändert haben, wie mir die regierende europäische Altersklassen-Bronzemedaillengewinnerin erzählt. Auch der Job bei der Erste Bank (früher Intermarket Vorstand) kommt nicht zu kurz. 2015 haben ...

