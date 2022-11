In den vergangenen Tagen konnnte Powercell massiv zulegen. Schließlich wird der Kurs heute 2,86 Prozent höher bewertet als in der Vorwoche An vier der fünf Sitzungen feierte der Titel Kursgewinne. Gerade das Dienstag-Plus von 2,83 Prozent war für Powercell besonders. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund vier Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 11,98 EUR liegt dieses ...

