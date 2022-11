LEG Immobilien zelebrierte zuletzt regelrecht seine Kursgewinne. Immerhin gewann der Kurs im Vergleich zur Vorwoche rund 2,14 Prozent Mit Zugewinnen beendete die Aktie insgesamt zwei der fünf Handelstage. Am Freitag erwischte LEG Immobilien dabei mit einem Plus von 3,42 Prozent einen Sahnetag. Schaltet LEG Immobilien dadurch in den Hausse-Modus?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Dieser Anstieg auf LEG Immobilien sorgt für ordentlich Entspannung. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zwei Prozent für neue Monatshochs. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...