Mit Spannung erwartet wurden die Geschäftszahlen des Mainzer Impfstoff-Platzhirschs BioNTech, die der Konzern am Montag präsentiert hatte. Pünktlich zum Wochenende bekam BioNTech dann abermals grünes Licht von den Behörden. So hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA die Zulassung des an Omikron angepassten Impfstoffes auch für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Nachdem der Aktienkurs die ganze Woche geklettert war, ging es gestern deutlich runter. Und das bei diesen Zahlen…

Immerhin vereinnahmte BioNTech im dritten Quartal rund 3,5 Milliarden Euro. Im Vorjahr lagen die Einnahmen noch bei 6,1 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum. Die Marge des Unternehmens ist nach wie vor atemberaubend. Denn von den 3,5 Milliarden Euro Umsatz verblieb am Ende mehr als jeder zweite Euro als Gewinn im Unternehmen (1,8 Milliarden).

Mitte Oktober markierte die BioNTech-Aktie ein wichtiges Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...