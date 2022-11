BYD vermeldet derzeit beinahe täglich neue Nachrichten. Allein in der vergangenen Woche hat der Batterie- und E-Auto-Spezialist beispielsweise einen Elektrobus mit einem neuartigen Blade-Batteriesystem vorgestellt. Außerdem kündigte der Konzern an, schon 2026 mehr als 100.000 Fahrzeuge in Deutschland zu verkaufen und vermeldete schließlich die Lieferung weiterer E-Busse in die USA. Dabei läuft es bei BYD ohnehin schon super…

Im dritten Quartal konnte der Batterie- und Autobauer vor allem seine Marge deutlich verbessern. Denn die um 115% gesteigerten Umsätze im Vergleich zum Vorjahresquartal waren natürlich auf eine massiv gestiegene Produktion zurückzuführen. Durch diese Ausweitung konnte BYD die Skaleneffekte quasi voll ausnutzen und die Stückkosten deutlich reduzieren. So sprang der Nettogewinn um fast 360 Prozent auf 5,7 Milliarden Yuan bzw. 789 Millionen US-Dollar nach oben.

Auf der für ...

