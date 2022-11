Zahlreiche Lorbeeren verdiente sich Teamviewer in der vergangenen Woche . Schließlich notieren die Kurse im Vergleich zur Vorwoche rund 6,51 Prozent fester. Die Aktie beendete vier der fünf Tage im grünen Bereich. Insbesondere am Donnerstag kletterte Teamviewer mit einem Plus von 4,34 Prozent deutlich. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser bedeutende ...

