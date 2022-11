Die Bullen geben derzeit bei Paion den Ton an. So beträgt das Plus im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 5,84 Prozent. Kursgewinne feierte der Titel an insgesamt fünf der fünf Sitzungen . Der Donnerstag tat mit einem Plus von 6,76 Prozent ganz besonders gut. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen? Sehen Sie selbst:

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Nur rund neun Sicherheitspuffer besteht schließlich zu den 4-Wochen-Tiefs. Diese Marke liegt bei 0,73 EUR. Es ...

