Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen und ihr starkes Vortagesplus noch etwas ausgebaut, der ATX beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,8% was für die gesamte Woche einen stolzen Zuwachs von 6,5% bedeutete. In Wien blieb weiter die Berichtssaison das bestimmende Thema bei Einzeltiteln, die Österreichische Porst konnte nach der Vorlage ihrer Ergebnisse gleich einen Anstieg von 5,0% erzielen, das Unternehmen hat für die ersten neun Monate einen Rückgang im operativen Ergebnis gemeldet und den Ausblick marginal erhöht, allerdings war dieser Rückgang noch etwas deutlicher erwartet worden. Abseits dieses Ergebnisses gab es kaum signifikante Meldungen der einzelnen Unternehmen. Die ...

