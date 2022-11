Bei Qiagen geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Schließlich hüpft die Aktie satte rund zwei Prozent nach oben. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 46,69 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Qiagen, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Qiagen der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Qiagen-Analyse einfach hier klicken.

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Weil das Papier damit so viel kostet wie noch nie in diesem Monat. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 46,57 EUR ausgelotet. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Denn Leerverkäufer oder Trader, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...