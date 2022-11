O3 Mining / Osisko Group: CEO Jose Vizquerra (o3 Mining) kommt nach Frankfurt

Anzeige / Werbung

Anmeldungen zur Roadshow bitte unter roadshow@axino.com

Eine Osisko Group Company deutlich unterbewertet und äußerst attraktiv

Die kanadische O3 Mining Inc. (TSX-V: OIII, FSE: 15A), www.o3mining.com, ist ein in Toronto und Frankfurt börsennotiertes Explorationsunternehmen auf dem Weg zum Goldproduzenten.O3 Mining gehört zur weltbekannten Osisko Gruppe (Osisko Mining hält derzeit 21% an O3 Mining) und hat mit seinen bereits erbohrten 3,6 Mio. Unzen Gold im wohl besten Minen-Distrikt Nordamerikas noch viel mehr zu bieten!

Luncheon am Montag, 21. November 2022 - 12.00 Uhr

Nicht nur das Company Statement ist imponierend, sondern es bringt auch die Stärken des ganzen Teams gleich auf den Punkt:



We are explorers

We are miners

We are the new generation of gold mining in Canada



Mit einem jungen, frischen Team will CEO Jose Vizquerra in die Riege der Goldproduzenten aufsteigen. Seine lukrativen Goldprojekte liegen neben den kalibrigen Goldproduzenten wie Agnico Eagle, Wesdome und anderen namhaften Unternehmen.

O3 Mining: Das erwartet Sie in Frankfurt

Eine im September 2022 veröffentlichte Vormachbarkeitsstudie für das Marban-Gold-Projekt dokumentiert bereits einen nach steuerlichen Net Present Value (NPV) von 463 Mio. CAD. Auch der Internal Rate of Return (IRR) ist mit 23,2% sehr beachtlich. Das Vorkommen liegt nur 12 km von der Malartic Mine (Agnico) entfernt. Laut der veröffentlichten Studie könnten in der kanadischen Provinz Quebec über 160.000 Unzen Gold pro Jahr gefördert werden.

Einladung von O3 Mining in Deutschland

Wenn Sie das CEO-Interview mit Jose Vizquerra bereits angeschaut haben und weiterhin an O3 Mining interessiert sind, laden wir Sie recht herzlich zur Luncheon am Montag, 21. November 2022 ein.



Veranstaltungsort

Restaurant MainNizza

Untermainkai 17

60329 Frankfurt



Veranstaltungsdauer12.00 - 14.30 Uhr

Senden Sie uns eine E-Mail an...

Da die Plätze sehr begrenzt sind, bitten wir um schnellstmögliche Anmeldung von wirklich interessierten Anleger unter. Senden Sie uns hierzu eine Email an roadshow@axino.com.



O3 Mining hat derzeit nur 70 Mio. Aktien ausstehend und wird bei einem Kurs von aktuell 1,35 CAD mit einer Bewertung von ca. 90 Mio. CAD an den Börsen gehandelt. Renommierte kanadische Analysten sehen den fairen Wert bei 3,85 CAD. Das Unternehmen weist laut Präsentation vom Oktober 2022 einen Cash-Bestand von über 24 Mio. CAD aus.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

AXINO Media GmbH



Wolfgang Seybold

Geschäftsführer



