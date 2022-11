sporteo sichert sich das letzte Auswärtsspiel des ÖFB's [Partner-News] Schon jetzt beginnt für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft der Countdown auf die EM-Qualifikation. sporteo ist beim Auswärtsspiel in Malaga, Partner des ÖFB. sporteo hat sich für das Spiel gegen den Weltranglisten-151. die Rechte für die Vermarktung der LED-Banden gesichert. Die internationale Sportmanagement-Agentur, auf die der ÖFB in einer mittlerweile langjährigen Zusammenarbeit baut, nützt seine Expertise im Sportsponsoring und Sportmarketing, um seine Partner in Szene […]

