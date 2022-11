Die Vienna Insurance Group (VIG) hat sich in den ersten drei Quartalen 2022 weiter gesteigert. Mit 9.530 Mio. Euro konnte das Gesamtprämienvolumen in den ersten neun Monaten um 13,6 Prozent gesteigert werden. Darin ist laut VIG die Erstkonsolidierung der zuletzt erworbenen Versicherungsgesellschaften in Ungarn und der Türkei enthalten, die mit rund 291 Mio. Euro einen Anteil von 3,0 Prozent am Gesamtprämienvolumen einnehmen. Auch ohne diese Gesellschaften sei mit 10,1 Prozent ein zweistelliges Prämienwachstum zu verzeichnen, heißt es. Mit Ausnahme der Einmalerläge in der Lebensversicherung (+3,1 Prozent) würden alle Sparten zweistellige Wachstumsraten aufweisen, so die VIG. Der Gewinn vor Steuern hat sich um 10 Prozent auf 413,4 Mio. Euro verbessert ....

