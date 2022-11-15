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WKN: 547040 ISIN: DE0005470405 Ticker-Symbol: LXS 
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5-Tage-Chart
LANXESS
LANXESS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LANXESS AG39,300+1,95 %
MERCK KGAA183,10+4,42 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S24,040-2,87 %
WESTWING GROUP SE8,400+1,94 %
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