BERENBERG STARTET AZERION MIT 'BUY' - ZIEL 8,60 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR STEMMER IMAGING AUF 45 (42) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ASTON MARTIN AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 120 (530) PENCEJEFFERIES HEBT BANCA POPOLORA DI SONDRIO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 5 (3,90) EURJEFFERIES SENKT ITM POWER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 105 (185) PENCEJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 173 (151) DKK - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NN GROUP AUF 50 (47) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SETZT NN GROUP AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR INVESTORENTAG BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 210 (200) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT BASLER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 35 (40) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR BIKE24 AUF 5 (5,90) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 58 (55) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR WESTWING ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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