Die Analysten von Raiffeisen Reseaarch schreiben in einer Kurzmitteilung zu den Rosenbauer-Zahlen: "Für das Q3 22 meldete Rosenbauer einen um 10 % höheren Umsatz von EUR 222 Mio. und lag damit nur unwesentlich unter unserer Prognose von EUR 230 Mio. Ähnlich wie in den Vorquartalen belasteten Engpässe in den Lieferketten und die verzögerte Weitergabe von Kostensteigerungen bei bestehenden Aufträgen die operative Ertragskraft. Zusätzlich verdaute Rosenbauer im Quartal Restrukturierungskosten in Höhe von EUR 5,6 Mio. ("Refocus, Restart"-Programm wurde unter dem neuen CEO Wolf gestartet). Das EBIT betrug EUR -7,3 Mio. und lag damit auf vergleichbarer Basis geringfügig unter unserer Schätzung von EUR 0,2 Mio. Trotz eines weiteren ...

