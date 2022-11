Anleger, die Roblox im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. So schießt der Kurs rund acht Prozent in die Gewinnzone. Mittlerweile wechseln die Papiere für 38,54 USD den Besitzer. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund vierundzwanzig Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Der Hochpunkt liegt bei 47,67 USD. Die Spannung bei Roblox ist also kaum zu überbieten.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...